Генштаб: ВСУ отбили вражеские атаки возле 8 населенных пунктов

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили наступления оккупантов в районах 8 населенных пунктов Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 26 ноября.

25 ноября подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.

Враг нанес 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетным ударам подверглись Купянск и Чугуев Харьковской области, Беленькое Донецкой области и Камышеваха и Кушугум Запорожской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Липцы, Старица, Огирцево и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону, обстрелял из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестовое, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Площанка на Луганщине и Ямполовка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активные оборонительные действия. Осуществил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Временка, Новополье, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривне на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник осуществляет фортификационное обустройство позиций по береговой линии и в глубине обороны, совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Непосредственно от вражеского огня пострадали города Очаков и Херсон.

Генштаб отметил большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области. В общем, на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемых врагом для лечения исключительно российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными. Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых захватчиков.

В Генштабе подтвердили потери противника за 24 ноября на временно оккупированной части Запорожской области. В городе Мелитополь ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Два склада были уничтожены в Васильевском районе. Здесь до 130 оккупантов ранены, также уничтожено 7 единиц военной техники различного типа. Количество ликвидированного личного состава врага уточняется.

"Остается не решенным вопрос материально-технического обеспечения мобилизованных российских военнослужащих. Так, в Костромской области, через соцсети, призывают население изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы, спальные мешки и другие вещи, которые так необходимы военнослужащим в полевых условиях. В то же время, несмотря на меры пропаганды, наблюдается определенный спад материальной поддержки российских захватчиков со стороны гражданского населения" , – говорится в сообщении.

Российское военно-политическое руководство начало получать доклады о реальном состоянии дел по проведенной мобилизации и выполнению плана осеннего призыва на военную службу. Известно, что военкоматы Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 4 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Военные ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а также 2 других важных объекта противника.