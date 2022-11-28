Сборная Испании не удержала победу над Германией в группе ЧМ-2022

Боевой ничьей между национальной командой Испании и сборной Германии завершилась воскресная программа второго тура группового этапа чемпионата мира-2022, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Чемпионат мира-2022, группа E, 2-й тур

Испания – Германия – 1:1

Голы: Мората, 62 – Фюллькруг, 83

Горячо в матче было со стартовых минут. В первые десяток оборотов секундной стрелки Ольмо успел проверить бдительность Нойера выстрелом из угла штрафной – голкипер перевел мяч в перекладину. А Гнабри с выгодной позиции пробил во вратаря. Но, как оказалось, был вне игры.

В середине тайма сборные Испании и Германии обменялись зеркальными моментами. Пиренеец Альба сместился с левого фланга в штрафную и пробил мимо ближней стойки. Через две минуты Гнабри сместился от правого края и левой пробил мимо дальней опоры ворот.

Старт второй половины по сценарию напомнил первый тайм. Вот Гюндоган сбросил под удар Киммиху, но с его выстрелом справился Симон. Дальний же удар Ольмо по центру стал добычей Нойера. Но в следующем опасном эпизоде ​​кипер уже не спас.

Гол случился на 62-й минуте. Это неутомимый Альба выполнил с родного фланга прострел на ближнюю штангу, а Мората с линии вратарской завершил усилия партнера точным ударом в сетку – 1:0.

Дальше могли забивать и "Фурия Роха", и Бундестим. В фокусе телекамер оказывались Асенсио, Мусиала, Киммих и другие. Но героем встречи стал 29-летний форвард "Вердера" Фюллькруг, только 11 дней назад дебютировавший в сборной. Именно он получил пас Мусиалы в пределах штрафной зоны и точным ударом попал в дальний угол.

Несмотря на старания обеих команд больше никто в этой встрече не забил. Как следствие, интрига в группе E обострилась. Перед решающим туром турнирное положение выглядит так: Испания – 4 очка, Япония – 3, Коста-Рика – 3, Германия – 1. Бундестим 1 декабря будет противостоять коста-риканцам, а "синие самураи" попытаются остановить пиренейцев.