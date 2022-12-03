Bloomberg: Россия украла украинской пшеницы минимум на 1 млрд долларов

Согласно исследованию NASA Harvest РФ украла украинского зерна минимум на 1 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что с неподконтрольных Украине территорий было собрано почти 6 млн тонн пшеницы, около 88% озимых культур, посеянных на оккупированных территориях, а неубранные площади преимущественно располагались вдоль линии фронта.

Почти четверть украинской пшеницы выращивается на землях, которые страна-террорист аннексировала. Оценки NASA Harvest касаются пшеницы и пока исключают другие культуры или продукты питания, которые хранились на складах.

Российские корабли экспортировали зерно, вероятно, в разные страны, включая Ливию и Иран, но трудно оценить объемы, поскольку грузоотправители скрывают происхождение грузов.

Анализ дает представление о том, что происходит на оккупированных территориях. Он использует модель машинного обучения, которая обнаруживает изменения текстуры и цвета на основе временных рядов спутниковых изображений, чтобы нанести на карту места собранного или неубранного урожая.

Команда NASA Harvest подсчитала, что аграрии в этом году в Украине собрали 26,6 млн тонн пшеницы, что на несколько миллионов тонн превышает другие ведущие прогнозы.