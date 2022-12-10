ООН: Беларусь готова на транзит украинского зерна для его экспорта из портов Литвы

Беларусь без предварительных условий готова разрешить транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из портов Литвы, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Генсека ООН Стафена Дюжаррика.

Во время встречи Генсека ООН и заместителя министра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевича, последний заверил, что его страна готова без предварительных условий согласится на транзит украинского зерна через свою территорию для экспорта из портов Литвы.

Амбразевич также добавил, что просьба своего правительства иметь возможность экспортировать собственную продукцию удобрений, которая сейчас находится под санкциями.

Напомним:

Канада заявила во вторник, 22 ноября, что наложит дополнительные санкции на представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за поддержку войны России в Украине.

Ранее, 6 июня, Владимир Зеленский заявлял, что Украина не может рассматривать вариант экспорта урожая по железной дороге через территорию Беларуси в порты на Балтийском море.