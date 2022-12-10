Минэкономики: Активы российского олигарха передали Фонду госимущества

Правительство передало активами российского олигарха Владимира Евтушенкова в управление Фонда государственного имущества, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова, взысканное согласно обновленного Закона "О санкциях", будет передано в управление Фонда госимущества. В частности, с возможностью реализации задач, связанных с наполнением бюджета Украины и возмещением убытков, причиненных в результате российской агрессии" , - отметила Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Ранее сообщалось, что высший антикоррупционный суд конфисковал состояние путинского олигарха, в частности 17 объектов недвижимости и корпоративные права в уставных капиталах 5 хозяйственных обществ:

42,09% в ООО "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье);

59,2% в ООО "ИТМ-Украина" (Киев);

59,2% в ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев);

42,09% у ООО Научно-инженерный центр "ЗТЗ-Сервис" (Запорожье);

34,21 % у АО "Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения" (Запорожье).

Добавляется, что с начала работы межведомственной рабочей группы (МРГ) СНБО принял, а Президент Украины своими указами ввел в действие санкции против почти 4 500 физических и юридических лиц. МРГ проработаны и рекомендованы к рассмотрению СНБО санкционные предложения еще против более 6 000 человек.

Напомним:

Министерство экономики предлагает Кабмину определить управленцем конфискованного имущества российского олигарха Владимира Евтушенкова Фонд государственного имущества.