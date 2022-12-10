Bloomberg: В ЕС усилились разногласия по проекту ограничения цены на газ

Разногласия относительно предложения ограничить цены на природный газ в ЕС усилились, поскольку группа из 12 государств-членов призвала значительно снизить предел вмешательства, чтобы ограничить влияние энергетического кризиса на потребителей и бизнес блока, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Страны, включая Бельгию, Грецию, Италию и Польшу, сделали этот шаг за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики ЕС, чтобы попытаться достичь соглашения по этой мере. Коалиция имеет достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены, по словам дипломатов ЕС.

Согласно предложению Европейской комиссии в октябре, так называемый механизм коррекции газового рынка заработает, когда цена контрактов на месяц вперед превысит 275 евро за МВт-ч, а разрыв между мировыми ценами будет больше, чем 58 евро. Правительство Чехии, которое председательствует в ЕС, ранее в этом месяце предложило снизить предельную цену до 220 евро, а разницу между ЕС и мировыми рынками до 35 евро.

Предложенное снижение порогов вмешательства вызвало беспокойство в таких странах, как Германия, Нидерланды и Дания, которые призвали к осторожному подходу к ограничению цен. Вместе с Австрией, Венгрией и Эстонией они предупредили в документе, предоставленном другим государствам-членам в начале этой недели, что механизм коррекции должен обеспечить, чтобы цены в регионе оставались конкурентоспособными на мировых рынках, поскольку Европа ищет альтернативные поставки.

Группа из 12 стран сообщила президентству, что предел в 220 и 35 евро неприемлемы и их необходимо значительно снизить.

Напомним:

После месяцев споров Еврокомиссия подготовила проект постановления для установления потолка цена на газ на уровне 275 евро за МВт-ч, сейчас цена на рынке едва достигает 120 евро за МВт-ч.