Страны G7 пообещали усилить экономическое давление на Россию

Страны "Большой семерки" заверили, что они будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление лидеров G7 по итогам саммита.

"Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам в ответ на на агрессивную войну России. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их" , - сказано в документе.

Также отмечается, что страны G7 продолжат защищать уязвимые страны, которые страдают от последствий агрессивной войны России.

Напомним, 3 декабря страны "Большой семерки" и Австралия присоединились к Европейскому союзу и установили лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Также мы писали, что еще вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский скоординировал позиции с американским коллегой Джо Байденом накануне саммита G7.