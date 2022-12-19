Шевченко отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022

Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Аргентины над национальной командой Франции в финале чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Новое время.

Шевченко опубликовал в соцсети фото с церемонии награждения, которая состоялась по окончании игры.