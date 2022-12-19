Шевченко отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022

Шевченко отреагировал на победу Аргентины в финале ЧМ-2022
Фото: Facebook

Легенда мирового футбола украинец Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Аргентины над национальной командой Франции в финале чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Новое время.

Шевченко опубликовал в соцсети фото с церемонии награждения, которая состоялась по окончании игры.

В комментарии к снимку Андрей написал: "Поздравляю Аргентину с победой в финале! Какая красивая игра, спасибо за это захватывающее шоу, вы сделали его особенным!".

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