Yasno: Киев вскоре сможет вернуться к плановым графикам отключений света

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Ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется, в ближайшее время столица может вернуться к графикам отключений, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Прежде всего, коллеги видят, что ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется. Отключения становятся более прогнозируемыми, благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться к графикам. Вы и сами это чувствуете" , - написал Коваленко.

"Конечно, после того, как вернемся, стоит вспомнить и использовать на практике все, что знаем о пользовании электроприборами. Особенно на время подготовки к праздникам.

Должны использовать электроэнергию ответственно, чтобы с поставками не было перекосов. Особенно - не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет", - призвал он.

По его словам, дополнительно к домам, которые отключаются централизованно, добавляется значительное количество тех, кто отключается самостоятельно.

Кроме этого, городские власти Киева получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов.

Чтобы получить такую компенсацию, ОСМД/ЖСК должны обратиться в районные администрации с заявлением и пакетом документов, пояснил Коваленко.

"И это будет действительно хорошей инвестицией и проявлением заботы, потому что от таких генераторов можно запитать водяные насосы, лифты или другую технику" , - резюмировал он.

Напомним:

На среду, 28 декабря, дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме вырос в результате остановки некоторых блоков электростанций из-за обстрела россиянами газовой инфраструктуры.