Bloomberg: 500 самых богатых людей мира в этом году потеряли $1,4 триллиона

Согласно Bloomberg Billionaires Index первые 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов состояния, в том числе 100 млрд долл - российские олигархи, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время большую часть потерь миллиардеры причинили самим себе: мошенничество Сэма Бенкмана-Фрида с биржей FTX; разрушительная российско-украинская война, которая сократила активы российских олигархов на десятки миллиардов долларов; выходки нового владельца Twitter Илона Маска, которые стоили ему "минус" 138 млрд долл состояния относительно оценки на 1 января.

В этом году произошло существенное падение для группы миллиардеров, чье состояние выросло до непостижимых высот в эпоху "легких денег" во время пандемии. Так, Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг потеряли около 392 млрд долларов из своего совокупного состояния.

В то же время не все миллиардеры чувствовали себя одинаково плохо - индийский магнат Гаутам Адани опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффета по индексу богатства, и нарастил свое состояние на 42 млрд долл за год до 119 млрд долл. Так он стал третьим самым богатым человеком в мире в конце августа, а в версене ненадолго обошел Безоса и занял второе место в рейтинге. Это самый высокий рейтинг за всю историю для азиатского миллиардера.

Bloomberg Billionaires Index

Самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Наложенные на них санкции способствовали тому, что их активы оказались заблокированными в странах Запада, суперяхты - под арестами, а лондонский рынок ультра-роскошной недвижимости готовится к замедлению. Самые богатые россияне потеряли дополнительные 47 млрд долларов в течение 2022 года, и на конец года потери приблизились к 100 млрд долл.

Даже в трудный год для американских техтитанов потери Цукерберга выделяются. К середине сентября его капитал упал на 71 млрд долларов с 1 января, или на 57%, из-за дорогостоящего перехода к метавселенной и общего спада в отрасли, который потянул за собой вниз цену акций Meta. В течение года он опустится на 19 позиций в индексе, и заканчивает 2022 год на 25-м месте, что является самой низкой позицией с 2014 года.

Криптовалютная биржа FTX, принадлежащая Бенкману-Фриду, обвалилась после того, как кризис ликвидности обнаружил дыры в его криптоимперии. Состояние Фрида в размере 16 млрд долларов было стерто менее чем за неделю. Это событие повлекло за собой падение на 84 млрд долл состояния гендиректора Binance Чанпэна Чжао.