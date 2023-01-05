Вице-канцлер Германии: Путин проиграл свой газовый рычаг давления на Европу

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Вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин проиграл свой газовый рычаг давления на Европу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Guardian.

"Проблема Германии или даже центральноевропейская проблема заключалась в том, что половина наших яиц была в корзине Путина. И он их уничтожил" , - сказал политик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Осло.

Он признал, что война России в Украине застала Берлин в уязвимый момент, поскольку Германия была чрезмерно зависима от поставок природного газа через газопровод "Северный поток-1" и не смогла создать инфраструктуру для альтернативных каналов поставок.

"Однако Германия сейчас восстанавливает мощности, поскольку смогла заменить прекращенные российские поставки газа, нефти и угля через другие каналы, такие как быстровозводимые терминалы сжиженного природного газа (СПГ) и увеличение импорта из Норвегии, ныне крупнейшего поставщика газа в Европе" , - подчеркнул Хабек.

При этом, несмотря на сложную и напряженную энергетическую ситуацию в Германии, Хабек выразил оптимизм и подтвердил, что газохранилища в Германии сейчас заполнены примерно на 90%.

"Мы выдержим эту зиму, и цены падают. Тем более, что центральная Европа наслаждается относительно мягкой зимой, поэтому существует достаточная вероятность, что наши резервуары не будут полностью пустыми в конце холодного сезона" , - констатировал вице-канцлер.

Хабек снова отверг разговоры о дальнейших разворотах относительно планов выхода Германии из ядерной программы.

"Немецкое правительство сосредоточилось на увеличении возобновляемой электроэнергии с 46% до 80% к 2030 году. И я бы посоветовал всем сосредоточиться на одном плане и не разрушать все снова" , - отметил министр.

Издание также приводит слова министра энергетики Норвегии Терье Асланда, объявившего в четверг, 5 января, что в этом году Осло снова сможет поставить 122 млрд кубометров природного газа в Европу, что на 8% больше, чем в 2021 году.

Недавно Германия получила первую партию сжиженного газа из США.

Напомним, что с 1 января 2023 года Германия стала независимой от российской нефти, полностью отказавшись от ее поставок. Ранее в стране отказались от российского газа и угля.

Также Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара.