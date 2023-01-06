США ввели санкции против лиц, связанных с производителем иранских дронов

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Министерство финансов США в пятницу ввело новые санкции против лиц, связанных с иранским производителем дронов, которые были использованы в войне в Украине, а также против директора ключевой организации, ответственной за надзор за иранскими программами баллистических ракет, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Госдепа.

США внесли в санкционный список семь человек, занимающих руководящие должности в компании Qods Aviation Industries (QAI), иранском оборонном производителе, ответственном за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, а также в Организации аэрокосмической промышленности Ирана, ответственной за надзор за иранскими программами по разработке баллистических ракет.

"Сегодняшние действия осуществляются во исполнение резолюции 13382 и являются продолжением наших определений в сентябре и ноябре физических и юридических лиц, причастных к производству и передаче иранских БПЛА серий "Shahed" и "Mohajer", которые Москва продолжает использовать в своих грубых атаках против Украины, в том числе против ее критической инфраструктуры" , - говорится в заявлении.

В Госдепе заявили, что военная поддержка России со стороны иранского режима не только подпитывает конфликт в Украине, но и привела к нарушению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 из-за предоставления военных БПЛА без предварительного, индивидуального согласования с Советом Безопасности ООН.

"Иран сейчас стал главным военным сторонником России. Иран должен прекратить свою поддержку неспровоцированной агрессивной войны России в Украине, и мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для срыва и задержки этих поставок и наложения штрафов на субъектов, участвующих в этой деятельности" , - говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки Ираном ракет России повлечет применение всего имеющегося инструментария давления на Тегеран.