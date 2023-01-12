Рада приняла закон об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР, автор законопроекта Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 303 нардепа.

"В финальной редакции он вступает в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес перейти на полную ставку налогообложения" , - добавил нардеп.

Напомним:

В октябре 2022 года налоговый комитет ВРУ поддержал законопроект №8079, которым предлагается прекратить предоставление необоснованных льгот для организаторов азартных игр, лотерей и пари.

В пояснительной записке к документу авторы отмечают, что с 1 января по 31 августа 2022 года субъекты хозяйствования, занимающиеся организацией и проведением азартных игр, лотерей, пари (букмекерское пари, пари тотализатора) и которые впоследствии перешли на упрощенную систему налогообложения, в целом уплатили 174 млн грн налога на прибыль предприятий, 0,3 млн грн налога на добавленную стоимость и 0,1 млн грн земельного налога.

А с момента перехода на упрощенную систему эти же субъекты уплатили лишь 13,4 млн грн единого взноса, продолжая осуществлять активную деятельность.

16 ноября 2022 года Рада приняла законопроект в первом чтении с сокращением сроков подготовки ко 2 чтению.