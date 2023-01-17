Бизнес улучшил прогнозы активности на 2023

Индекс деловой активности украинского бизнеса в последнем квартале 2022 года вырос до 83,5% по сравнению с 79,5% в ІІІ квартале 2022 года, что стало возможным за счет менее пессимистических оценок по инвестиционным расходам и количеству работников. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Опрос руководителей бизнеса в iV квартале 2022 показал, что смягчение негативных ожиданий относительно будущей деловой активности предприятий наблюдается второй квартал подряд. Также на фоне ухудшения девальвационных ожиданий смягчились оценки инфляции.

В частности, бизнес смягчил негативные ожидания динамики объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев.

"Баланс ответов составил минус 32.3% по сравнению с минус 37.9% в ІІІ квартале. Инфляционные ожидания улучшились: в IV квартале 2022 года ожидаемая годовая инфляция составила 23.3% по сравнению с 25.2% в предыдущем квартале. 71.8% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев не превысит 30%. По мнению 89.2% респондентов, самым весомым проинфляционным фактором остаются военные действия" , – объясняет регулятор.

Также существенно усилилось влияние фактора "расхода на производство", а также ожидается усиление девальвации курса национальной валюты – доля ожидающих курс национальной валюты в пределах 38.00–40.00 грн/долл сократилась почти вдвое.

Среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 42,59 грн/долл (по сравнению с ожидаемыми в предыдущем квартале – 41,93 грн/долл).

Что касается оценки текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий, несмотря на смягчение второй квартал подряд, общая оценка остается отрицательной (-19,3% по сравнению с -21,8% в ІІІ квартале).

В то же время, хоть и остаются отрицательными, но улучшились ожидания изменений финансово-экономического состояния предприятий в следующие 12 месяцев (-11,5% по сравнению с -15,1% в ІІІ квартале).

Ухудшения финансово-экономического положения ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий строительства. Самые пессимистические ожидания у предприятий энерго- и водоснабжения (-32,3%) и добывающей промышленности (-29,3%) предприятия строительства не ожидают изменений в ближайшие 12 месяцев.

Бизнес продолжает ожидать уменьшения объема реализации продукции, в том числе на внешнем рынке. Рост общих размеров реализации ожидают только компании торговли. Однако руководители предприятий добывающей промышленности отрасли значительно улучшили свои оценки по будущим объемам реализации, в том числе и на внешнем рынке.

Третий квартал подряд респонденты отрицательно ожидают инвестиционных расходов как на строительные работы, так и на машины, оборудование и инвентарь.

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, ожидают увеличения их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов вырос до 8,5% по сравнению с -1,4% в ІІІ квартале.

Самые высокие ожидания у предприятий энерго- и водоснабжения, транспорта и связи, сельского хозяйства. Доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составляет 22.8% по сравнению с 22.2% в предварительном опросе.

Также бизнес второй квартал подряд продолжает прогнозировать сокращение количества работников на предприятиях более низкими темпами, но ожидает роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника в последующие 12 месяцев.