Немецкая нефтяная компания Wintershall Dea заявила о выходе из России

Руководство Wintershall Dea, германской компании, являющейся крупнейшим производителем сырой нефти и природного газа в стране, одобрило принципиальное решение о выходе из России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Wintershall Dea.

"Наблюдательный совет Wintershall Dea одобрил принципиальное решение правления о выходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью выйти из России в упорядоченном порядке, соблюдая все действующие законы и нормы" , - заявили в компании.

В пресс-службе компании также сообщили, что выход из РФ будет стоить расходов в размере 5,3 миллиарда евро.

"Wintershall Dea прекратит свою деятельность в России. Продолжение деятельности в России нецелесообразно. Агрессивная война России в Украине несовместима с нашими ценностями и разрушила сотрудничество между Россией и Европой. В последние месяцы ограничения были введены правительством России по деятельности западных компаний в стране и внешнее вмешательство в работу наших совместных предприятий сделали невозможным работу Wintershall Dea в России как раньше, и привели к экономической экспроприации совместных предприятий в России" , - сказал генеральный директор Wintershall Dea Марио Мехрен.

Напомним, в прошлом году немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea заподозрили в причастности к помощи России в войне против России. Ее подозревали в поставках в Россию компонентов авиатоплива.