Германия не против передачи Польшей танков Leopard Украине - МИД

Правительство Германии не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.﻿ Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

L’Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle «ne s’opposerait pas» si la Pologne envoie les Léopards. -J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposeriez pas? -A.Baerbock: Vous m'avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL — Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 22, 2023

На вопрос, что произойдет, если Польша отправит танки Leopard 2 без разрешения Германии, Бербок ответила: "Этот вопрос еще не задавался, но если он будет задан, мы не будем стоять на пути".

При этом интервьюер уточнил: "Если поляки пришлют танки (Украине, - ред.), вы не будете возражать?" На что глава МИД Германии ответила:" Вы меня правильно услышали".

Напомним, Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. Речь шла об около 30 единицах техники.

Кроме того, Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.

В США считают, что поставки танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.