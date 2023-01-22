Германия не против передачи Польшей танков Leopard Украине - МИД
Правительство Германии не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
На вопрос, что произойдет, если Польша отправит танки Leopard 2 без разрешения Германии, Бербок ответила: "Этот вопрос еще не задавался, но если он будет задан, мы не будем стоять на пути".
При этом интервьюер уточнил: "Если поляки пришлют танки (Украине, - ред.), вы не будете возражать?" На что глава МИД Германии ответила:" Вы меня правильно услышали".
Напомним, Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. Речь шла об около 30 единицах техники.
Кроме того, Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будет соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.
В США считают, что поставки танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.