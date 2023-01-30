Франция и Австралия займутся производством снарядов для Украины

Франция и Австралия договорились о производстве и поставках 155-мм снарядов Украине для поддержки в войне против России, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает издание 20 minutes.

"Несколько тысяч 155-мм снарядов будут произведены совместно" , - заявил он.

В свою очередь министр обороны Австралии Ричард Марлес назвал соглашение между странами "многомиллионным проектом" Австралии и "новым сотрудничеством между австралийской и французской оборонной промышленностью".

Напомним, ранее французские СМИ сообщали, что министры обороны Франции и Италия в ходе личной встречи договорились приобрести 700 зенитных ракет на сумму 2 млрд евро. Эти ракеты предназначены для зенитно-ракетного комплекса SAMP-T, который готовятся страны передать Украине.

Сегодня Минобороны Франции подтвердило соглашение с Италией о покупке 700 зенитных ракет для системы ПВО SAMP-T, которую готовят передать Украине.