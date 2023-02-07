Мэрия Днепра и НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского – Филатов

Городской совет Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у бизнесмена Игоря Коломойского: впереди еще кассационный суд, но "аэропорт уже вырван из рук" Коломойского. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского. Впрочем, те, кто разбирается в тонкостях юриспруденции, особенно в нашей стране, и еще более особенно - на "юриспруденции" Игоря Валерьевича, были полны скепсисом относительно этого результата.

Тогда все говорили, что надо ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу. Теперь - после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес, мы выиграли это дело" , - написал Филатов.

"Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорту города. И хотя впереди еще кассационный суд, убежден, что наш аэропорт уже вырван из его рук" , - добавил он.

В сентябре 2022 года Днепровский окружной административный суд отменил компании Галтера Игоря Коломойского право эксплуатации Днепропетровского аэропорта. Собеседник Forbes в НАБУ подтвердил такое решение суда.

"Очевидно, что у компании Коломойского будет возможность оспорить это решение" , - писало издание.

В 2009 году Фонд госимущества продал 94,572% акций авиакомпании "Днипроавиа" ООО "Галтера". В результате авиакомпанией через "Галтеру" владеет группа "Приват" Коломойского, отмечало "Интерфакс-Украина".

"Самолеты "Днеправиа" позже были переданы авиакомпании Windrose ("Роза Ветров", Киев), которая совершала большую часть полетов в аэропорту.