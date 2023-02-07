БЭБ передало АРМА железную руду российского олигарха на 1,8 млрд

Бюро экономической безопасности передало в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти 170 тыс тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн, руда принадлежит приближенному к президенту РФ олигарху Алишеру Усманову. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило местонахождение подпольных складов РФ на территории нескольких морских портов в Одесской области. На них хранилось сырье, которое представители России пытались нелегально переправить на территорию страны-агрессора морскими судами.

"Эти полезные ископаемые на праве собственности косвенно принадлежат приближенному к президенту России олигарху через компанию-нерезидента. После вторжения россии на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза" , - говорится в сообщении БЭБ.

Бюро не называет имени олигарха, однако ранее СБУ сообщала об аресте имущества российского олигарха Алишера Усманова - более 160 тыс. тонн железной руды, хранившейся на складах морских портов.

Кроме этого, ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Чтобы уклониться от уплаты налогов, уплачиваемых при импорте товаров на территории Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого прерванного транзита.

Они оформили фиктивные документы о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом, в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб бюджету Украины в размере более 118 млн грн.