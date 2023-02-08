Данилов: РФ попытается наступать на Харьковщину или Запорожье

Киев допускает, что Москва сделает Харьковскую или Запорожскую области Украины целями ожидаемого наступления РФ, направленного на то, чтобы перехватить инициативу в войне.﻿﻿ Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Украинская правда.

Секретарь СНБО заявил, что российские войска прощупывают оборону Украины в частично оккупированной Запорожской области, по которой проходит контролируемый россиянами сухопутный путь между оккупированными востоком Украины и Крымом.

Он сказал, что Киев "не исключает" нового российского наступления в Харьковской области, откуда московские войска были выбиты молниеносным украинским контрнаступлением прошлым летом.

"Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас" , - подчеркнул Данилов.

Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, заявили, что Кремль попытается осуществить еще одно масштабное наступление с помощью свежемобилизованных войск в ближайшие недели.

Данилов повторил предыдущие прогнозы о том, что Россия все еще хочет захватить полностью Донецкую и Луганскую области, которые Москва объявила своей территорией в прошлом году на "референдумах", которые Киев и Запад признали фиктивными.

Бои идут, в частности, вокруг подконтрольного украинскому правительству Бахмута в Донецкой области. Российские войска уже несколько недель пытаются окружить и захватить этот город ценой огромных потерь.

По словам Данилова, Киев ожидает, что Россия будет пытаться достичь наглядных результатов к годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля.

"Они должны иметь, что показать своему народу, и иметь большое желание сделать что-то большое, как они это видят, к этой дате" , – сказал секретарь СНБОУ.

Ранее звучали заявления, что российские войска могут попытаться атаковать со стороны Беларуси на северо-западе. Но Данилов сказал, что "сомнительно, что они смогут наступать с этого направления", потому что "там явно недостаточно сил".

Украина также планирует весеннее наступление, ожидая поставки обещанных западных боевых танков и ракет большей дальности, в том числе новой ракетной системы из США, которая удвоит дальность удара украинских войск.

Но Данилов сказал, что тяжелая бронетехника и артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, являются одной из насущных потребностей Киева, поскольку Украина сталкивается с потенциальным новым наступлением российской тяжелой огневой силы.