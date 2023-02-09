Госстат: Годовая инфляция в Украине в январе затормозилась до 26%

В январе 2023 года инфляция по сравнению с декабрем 2022 года выросла на 0,8%, в то же время в годовом измерении инфляция затормозилась с 26,6% до 26%, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом базовая инфляция в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составила 0,7%, с январем 2022 года - 23,3%.

В январе 2023 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%.

Больше всего (на 6,4% и 4,4%) подорожали овощи и фрукты. В то же время на 0,5-2% выросли цены на яйца, молоко, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры, подсолнечное масло.

При этом на 0,2-3,3% подешевели продукты переработки зерновых, рис, сало, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,2%, алкогольные напитки - на 0,5%.

Одежда и обувь подешевели на 5,1%, в частности, одежда - на 5,9%, обувь - на 4,2%.

"Рост цен в сфере здравоохранения на 1,2% произошел в первую очередь за счет подорожания амбулаторных услуг на 2,5% и услуг больниц - на 2,3%.

Цены на транспорт снизились на 0,1% из-за удешевления топлива и масел на 2%. В то же время на 3,2% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.", - говорится в сообщении.

Подорожание услуг образования на 1,1% главным образом обусловлено ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 11,2%.

Напомним:

В декабре 2022 года инфляция выросла по сравнению с ноябрем на 0,7%, за 2022 год в целом цены выросли на 26,6%.

В Национальном банке улучшили свои прогнозы по показателям инфляции в Украине в 2023 году с 21% до 18,7%.