Укрэнерго об атаке РФ: повреждения значительны, но катастрофы не случилось

Масштаб повреждений в результате атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины 10 февраля значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"Мы подверглись атаке дронами-камикадзе, ракетами С-300, и в конце концов утром началась массированная ракетная атака. Масштаб повреждений значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций.

Сегодняшняя атака скорректировала наши планы по восстановлению генерации, но вместе с тем, катастрофы снова не произошло. Россиянам в четырнадцатый раз не удалось достичь своих целей", - подчеркнул он.

По его словам, в Харькове действительно сложная ситуация.

"Мы планируем в течение выходных восстановить работу некоторых энергообъектов, которые были повреждены сегодня. Критическая инфраструктура Харькова заживлена. Мы работаем над тем, чтобы в Харькове ситуация с отключениями приближалась к той ситуации, которая есть по стране. Но на это нужно определенное время" , - пояснил глава "Укрэнерго".

"Нам все еще нужно оценить масштаб разрушений, чтобы сказать точнее, когда мы сможем исправить ситуацию в Хмельницкой области. Будем работать на выходных.

Нам еще предстоит поработать над полным восстановлением объектов вокруг Одессы, которые обеспечивают питание города и Одесского района. Но ситуация уже улучшилась, если мы сравним с тем, что было в субботу и воскресенье. Было анонсировано, что местное облэнерго уже тестирует плановые графики отключений", - резюмировал он.

Напомним:

Во время атаки РФ 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине - сейчас там продолжаются аварийные отключения.

Во время очередной массированной ракетной атаки на украинскую инфраструктуру в пятницу, 10 февраля, враг попал в энергетические объекты в шести областях.

Компания ДТЭК сообщила, что применила экстренные отключения электроэнергии в столице, а также в Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки россиян утром 10 февраля.