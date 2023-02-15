Швейцария отказывается конфисковать замороженные активы России

Правительство Швейцарии отказывается конфисковать замороженные российские активы в интересах Украины. Власти объясняют, что это идет в разрез конституции страны, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Рабочая группа, созданная Министерством юстиции Швейцарии, пришла к выводу, что конфискация активов России "подрывает конституцию страны и существующий правопорядок". В то же время правительство Швейцарии отмечает, что поддержка Украины будет продолжаться независимо от дискуссий по замороженным активам.

Стоит отметить, что Швейцария придерживается на протяжении десятилетий политики нейтралитета. Берн не посылает оружие другим странам или организациям.

Однако недавно СМИ сообщили, что Швейцария может нарушить нейтралитет и снять запрет на экспорт швейцарского оружия в Украину. Позже появилась информация о том, что Швейцария все же запретила Испании передать две зенитки Украине.