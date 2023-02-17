Минфин: Украина получила второй транш на сумму более 200 млн долларов

В госбюджет в пятницу, 17 февраля, поступила вторая часть дополнительного финансирования на 203 млн долл. от Всемирного банка под гарантии Великобритании, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Общий объем ссуды под гарантии Британии составляет 500 млн дол. Денежные средства предоставлены на льготных условиях через механизм Всемирного банка как гарантия от Великобритании в рамках Соглашения о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых.

Полученные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми и заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования.