WSJ: Новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из России

Новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, затронут около 200 российских юридических и физических лиц, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В список санкций США будут внесены губернаторы и члены семей российских чиновников.

WSJ сообщает, что ограничительные меры будут введены против компаний военно-промышленного комплекса, предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также сетей, задействованных в обходе санкций.

Ожидается, что Министерство финансов США представит обновленный список санкций по РФ на этой неделе.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал новые санкции против России, которые будут введены к годовщине вторжения в Украину.

Ранее министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.