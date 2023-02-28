Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Илон Маск вернул себе место самого богатого человека в мире после того, как ненадолго уступил титул французу Бернару Арно. Состояние Маска выросло благодаря 70%-му росту стоимости акций Tesla в этом году.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Акции Tesla выросли примерно на 100% по сравнению с внутридневным минимумом 6 января, поскольку инвесторы снова делают ставки на более рискованные акции роста на фоне признаков экономического роста и замедления темпов повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Компания также выиграла от увеличения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 27 февраля собственный капитал Маска вырос до 187,1 млрд долларов. Это больше, чем 185,3 млрд долларов личного состояния Арно, 73-летнего французского магната, владеющего группой по производству предметов роскоши LVMH.

51-летний Маск вошел в 2023 год с собственным капиталом в 137 млрд долларов, став первым человеком, который когда-либо потерял 200 млрд долларов своего состояния. Он был смещен с вершины индекса Bloomberg более чем на два месяца после резкого падения акций Tesla, где он является главным исполнительным директором.

Инвесторы Tesla были обеспокоены тем, что он слишком много внимания уделяет Twitter, который он приобрел в октябре, в то время как его производитель электромобилей столкнулся с усилением конкуренции в отрасли. В декабре Маск сказал, что планирует уйти со своего поста в социальной сети, как только найдет кого-то "достаточно глупого", чтобы взяться за эту работу.

В этом месяце он сказал, что ему, возможно, потребуется время до конца года, чтобы стабилизировать финансы Twitter, прежде чем передать управление новому генеральному директору.

Рост акций Tesla намного опередил ралли высокотехнологичного индекса Nasdaq 100, который вырос примерно на 10% в 2023 году. В этом году среди розничных трейдеров время от времени случаются всплески спекулятивной торговой мании, и Tesla является фаворитом среди этой группы.