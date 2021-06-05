Як боротися зі стресом

Вітчизняні підприємці вже звикли переживати стрес на ногах, тому часто не сприймають серйозно можливі наслідки такого ставлення до своєї психіки та здоров'я, пише Коновалова Кристина, Сегодня.

А психологи тим часом радять не ігнорувати тривожність, поганий сон, депресивний стан, оскільки з цим можна і потрібно боротися, щоб знаходити після цього сили контролювати та розвивати свій бізнес. Про те, як правильно боротися з проявами стресу, з нашими читачами ділиться психолог Катерина Гичан.

Почнемо з того, що стрес - це адаптаційна реакція. Він допомагав нашим предкам швидко мобілізуватися в разі раптової небезпеки.

Як розпізнати стрес?

За таких симптомів:

фізична слабкість, головний біль, висока стомлюваність;

важко розслабитися;

порушення сну;

порушення концентрації уваги, проблеми з пам'яттю, загальмованість;

м'язова скутість, спазми;

пригніченість, апатія;

порушення апетиту: голодування або об'їдання;

дратівливість, тривожність, сльозливість;

нервові тики, нав'язливі рухи (людина кусає губи, гризе нігті та ін.);

підозрілість, нетерпимість до інших;

бажання "кинути все".

Зазвичай це симптоми третьої стадії стресу. Всього у стресу три стадії:

- Перша: реакція тривоги, або мобілізації. Пульс і дихання частішають, викидає "гормон стресу" кортизол, системи організму наводяться в положення готовності.

- Друга: стадія опірності, коли організм намагається адаптуватися, і або заспокоюється, або переходить на третю стадію.

- Третя: стадія виснаження, коли падає опірність організму, і людина починає відчувати ті неприємні симптоми, які описані вище.

Зараз багато говорять про синдром хронічної втоми. Але він зустрічається не так вже й часто: за даними статистики, у 3% населення, переважно у жінок 30-45 років, які мають успіх у кар'єрі. Звідси і його друга назва - "синдрому менеджера". Дійсно, підприємці та менеджери схильні до стресу, а в нинішніх мінливих умовах - особливо.

Як впоратися зі стресом?

Перш за все, треба пам'ятати, що стрес мобілізує організм. А значить, щоб його подолати, потрібно розслабитися і зняти напругу.

- Дихати. Коли ми нервуємо, ми дихаємо переривчасто, затримуємо вдихи / видихи, а потрібно заспокоїти дихання, роблячи більш глибокі вдихи і більш повні видихи. До речі, одна з причин, чому вважається, що куріння допомагає заспокоїтися, полягає в тому, що затягуючись, курець робить т.зв. гіпервдох, дуже глибокий вдих і повільно випускає дим.

- Пити. Під час стресу пересихають слизові оболонки, частішає кровотік, тому корисно випити води. Якщо хочете, можна випити молока, в ньому міститься амінокислота триптофан, яка допомагає розслабитися і підняти настрій. Алкоголь допомагає зняти разово напругу (наприклад, відразу після здачі іспиту або розглядів з дозвільними органами), але коли стрес затягується і переходить на третю стадію, то алкоголь тільки посилює симптоми.

- Взяти себе в ноги. Так, саме в ноги. Це зручно, коли потрібно приховати від оточення свою схвильованість. Спробуйте вчепитися пальцями ніг в підлогу, відчути напругу в пальцях, а потім поступово розслабляти їх, відчуємо, як тепло поширюється по ступнях і ногах. Можна залучити ще й руки: просто складіть їх на животі. Зовні ви не викажете занепокоєння і збережете спокійний вид, а нервова напруга за 2-3 хвилини знизиться.

- Чергувати напругу з розслабленням. Сильно стискайте кулак, поки не відчуєте тремтіння в руці, а потім повільно розслабте. Так ви зможете перенести вогнище напруги в руку і будете керувати своїм станом.

- Дати фізичний вихід своєї негативної емоції. Вважається, що негативна емоція "живе" в тілі людини 3 дні, а потім може перетворитися у хворобу. Щоб позбутися від накопичення негативу, хоча б раз в 3 дні вирушайте:

в спортзал (упор робити на комірцеву зону і на спину, тому що через сидячого способу життя м'язи там затікають, а це може вести до остеохондрозу),

побити грушу (японські кімнати, де можна бити фігуру, що зображає начальника, не дарма стали легендарними, це ефективний спосіб впоратися зі стресом),

в басейн (тут ще й дихання можна налагодити, і "розчинити" негатив у воді),

на пробіжку, на прогулянку в парк,

на футбол, баскетбол, волейбол, теніс і т.д. (Зіграти самому),

на танці,

на концерт і т.д.

Згадаймо, наші предки вели набагато більш активний спосіб життя, не тримали емоції в собі, і були фізично здоровіші.

- Налагодити харчування. Стрес може вести до збоїв в травленні, і щоб цього уникнути, буває досить дотримуватися простих правил: режим, різноманітний раціон, часте пиття.

- Відпочивати. Варіант виспатися один раз на тиждень вперед не підходить, тому що організму потрібно відновлюватися щодоби, а не раз на тиждень. Інакше нейрофізіологія збунтується і сама зірве стоп-кран, причому в най невідповідний момент.

- переглянути ставлення. У психології є поняття "позитивна переоцінка", коли шукається позитив навіть у поганій події. Успішні підприємці сприймають проблему, як виклик, як важке завдання, і чим важче завдання, тим більше азарт.

- Тренувати толерантність до невизначеності, тобто спокійно і не панікуючи ставитися до незрозумілих ситуацій, таких в житті підприємця - маса, і майже щодня. Якщо зумієте не панікувати тоді, коли інші втрачають контроль, то зможете обійти конкурентів.

- Не зациклюватися. У стані стресу свідомість звужується, тобто огляд обмежується. Це як ніби перебувати в темному лісі з ліхтариком: яку стежку підсвітите ліхтариком, таку і побачите. Адже стежок можете бути маса, так само і варіантів вирішення однієї проблеми може бути безліч.



