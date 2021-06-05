Як боротися зі стресом

Як боротися зі стресом

Вітчизняні підприємці вже звикли переживати стрес на ногах, тому часто не сприймають серйозно можливі наслідки такого ставлення до своєї психіки та здоров'я, пише Коновалова Кристина, Сегодня.

А психологи тим часом радять не ігнорувати тривожність, поганий сон, депресивний стан, оскільки з цим можна і потрібно боротися, щоб знаходити після цього сили контролювати та розвивати свій бізнес. Про те, як правильно боротися з проявами стресу, з нашими читачами ділиться психолог Катерина Гичан.

Почнемо з того, що стрес - це адаптаційна реакція. Він допомагав нашим предкам швидко мобілізуватися в разі раптової небезпеки.

Як розпізнати стрес?

За таких симптомів:

  • фізична слабкість, головний біль, висока стомлюваність;
  • важко розслабитися;
  • порушення сну;
  • порушення концентрації уваги, проблеми з пам'яттю, загальмованість;
  • м'язова скутість, спазми;
  • пригніченість, апатія;
  • порушення апетиту: голодування або об'їдання;
  • дратівливість, тривожність, сльозливість;
  • нервові тики, нав'язливі рухи (людина кусає губи, гризе нігті та ін.);
  • підозрілість, нетерпимість до інших;
  • бажання "кинути все".

Зазвичай це симптоми третьої стадії стресу. Всього у стресу три стадії:

- Перша: реакція тривоги, або мобілізації. Пульс і дихання частішають, викидає "гормон стресу" кортизол, системи організму наводяться в положення готовності.

- Друга: стадія опірності, коли організм намагається адаптуватися, і або заспокоюється, або переходить на третю стадію.

- Третя: стадія виснаження, коли падає опірність організму, і людина починає відчувати ті неприємні симптоми, які описані вище.

Зараз багато говорять про синдром хронічної втоми. Але він зустрічається не так вже й часто: за даними статистики, у 3% населення, переважно у жінок 30-45 років, які мають успіх у кар'єрі. Звідси і його друга назва - "синдрому менеджера". Дійсно, підприємці та менеджери схильні до стресу, а в нинішніх мінливих умовах - особливо.

Як впоратися зі стресом?

Перш за все, треба пам'ятати, що стрес мобілізує організм. А значить, щоб його подолати, потрібно розслабитися і зняти напругу.

- Дихати. Коли ми нервуємо, ми дихаємо переривчасто, затримуємо вдихи / видихи, а потрібно заспокоїти дихання, роблячи більш глибокі вдихи і більш повні видихи. До речі, одна з причин, чому вважається, що куріння допомагає заспокоїтися, полягає в тому, що затягуючись, курець робить т.зв. гіпервдох, дуже глибокий вдих і повільно випускає дим.

- Пити. Під час стресу пересихають слизові оболонки, частішає кровотік, тому корисно випити води. Якщо хочете, можна випити молока, в ньому міститься амінокислота триптофан, яка допомагає розслабитися і підняти настрій. Алкоголь допомагає зняти разово напругу (наприклад, відразу після здачі іспиту або розглядів з дозвільними органами), але коли стрес затягується і переходить на третю стадію, то алкоголь тільки посилює симптоми.

- Взяти себе в ноги. Так, саме в ноги. Це зручно, коли потрібно приховати від оточення свою схвильованість. Спробуйте вчепитися пальцями ніг в підлогу, відчути напругу в пальцях, а потім поступово розслабляти їх, відчуємо, як тепло поширюється по ступнях і ногах. Можна залучити ще й руки: просто складіть їх на животі. Зовні ви не викажете занепокоєння і збережете спокійний вид, а нервова напруга за 2-3 хвилини знизиться.

- Чергувати напругу з розслабленням. Сильно стискайте кулак, поки не відчуєте тремтіння в руці, а потім повільно розслабте. Так ви зможете перенести вогнище напруги в руку і будете керувати своїм станом.

- Дати фізичний вихід своєї негативної емоції. Вважається, що негативна емоція "живе" в тілі людини 3 дні, а потім може перетворитися у хворобу. Щоб позбутися від накопичення негативу, хоча б раз в 3 дні вирушайте:

  • в спортзал (упор робити на комірцеву зону і на спину, тому що через сидячого способу життя м'язи там затікають, а це може вести до остеохондрозу),
  • побити грушу (японські кімнати, де можна бити фігуру, що зображає начальника, не дарма стали легендарними, це ефективний спосіб впоратися зі стресом),
  • в басейн (тут ще й дихання можна налагодити, і "розчинити" негатив у воді),
  • на пробіжку, на прогулянку в парк,
  • на футбол, баскетбол, волейбол, теніс і т.д. (Зіграти самому),
  • на танці,
  • на концерт і т.д.

Згадаймо, наші предки вели набагато більш активний спосіб життя, не тримали емоції в собі, і були фізично здоровіші.

- Налагодити харчування. Стрес може вести до збоїв в травленні, і щоб цього уникнути, буває досить дотримуватися простих правил: режим, різноманітний раціон, часте пиття.

- Відпочивати. Варіант виспатися один раз на тиждень вперед не підходить, тому що організму потрібно відновлюватися щодоби, а не раз на тиждень. Інакше нейрофізіологія збунтується і сама зірве стоп-кран, причому в най невідповідний момент.

- переглянути ставлення. У психології є поняття "позитивна переоцінка", коли шукається позитив навіть у поганій події. Успішні підприємці сприймають проблему, як виклик, як важке завдання, і чим важче завдання, тим більше азарт.

- Тренувати толерантність до невизначеності, тобто спокійно і не панікуючи ставитися до незрозумілих ситуацій, таких в житті підприємця - маса, і майже щодня. Якщо зумієте не панікувати тоді, коли інші втрачають контроль, то зможете обійти конкурентів.

- Не зациклюватися. У стані стресу свідомість звужується, тобто огляд обмежується. Це як ніби перебувати в темному лісі з ліхтариком: яку стежку підсвітите ліхтариком, таку і побачите. Адже стежок можете бути маса, так само і варіантів вирішення однієї проблеми може бути безліч.


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