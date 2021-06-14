Як перемогти хропіння: загальні рекомендації

Після 30 років кожна п'ята людина ні-ні, та й схропне уві сні. До 65 років заливисто хропе кожен другий. Розкотисті звуки не лише заважають близьким і лякають домашніх тварин, але і викликають мікропробудження головного мозку, тому вдень ти відчуваєш себе втомленим. Однозначно: варто лікувати, пише Оксана Иванюк, Ukr.media.

Причини хропіння

Проблеми з носом

Кожен четвертий пацієнт з хропінням гордо несе діагноз "алергічний риніт". Але причини можуть бути і банальніші: викривлення носової перегородки або поліпи.

Винен язик

Якщо м'язи язика (а ти думав, важливі тільки біцепси?) занадто розслаблені, він западає в дихальні шляхи. Розслаблення посилюється алкоголем або снодійним.

Все через щелепи

Розгадка може ховатися як в патології щелепних кісток (наприклад, мікрогнатії), так і в порушенні прикусу і навіть в особливості будови щелепи без яких би то не було зовнішніх проявів.

Причина в піднебінні

Через збільшеного розміру м'якого піднебіння або язичка, отвір носоглотки зменшується, а тканини язичка або неба вібрують і шумлять під час дихання.

Все відразу

Або комбінація двох-трьох факторів. На жаль, так теж буває. Особливо у людей у віці: м'язи втрачають свій тонус, м'які тканини глотки провисають, частково перекриваючи дихальні шляхи.

Варіанти вирішення

Ніс

Не дивуйся, але вирішити проблеми з диханням може звичайний назальний спрей. Заодно попроси в аптеці пластир від хропіння (він збільшує просвіти ніздрів) або спеціальний розширювач.

Щелепа

Не хропіти з відкритим ротом допоможе спеціальна пов'язка, що підтримує щелепу. Альтернатива пов'язці — капа, яка теж заважає рот відкриватися.

Небо

І знову виручить підтримуюча пов'язка або спрей для сну, що полегшує дихання і знижує вібрацію носоглотки (питай в аптеці).

Язик

Вирушай до лікаря замовляти спеціальну протихрапну капу. Робляться вони під конкретного пацієнта і служать все тому ж — полегшують прохід повітря, злегка висуваючи щелепу вперед і не даючи язику свавільнічати.

Все відразу

Якщо хропіння не бажає залишити тебе, звернися до лікаря. Залежно від тяжкості ситуації він може запропонувати кріопластику піднебіння, усунення дефектів носа і носоглотки і навіть увулопалатофарингопластику — операцію з видалення піднебінного язичка, частини м'якого піднебіння і мигдалин.

Загальні рекомендації

Спи на боці. А не на спині. Знаємо, деякі не можуть заснути, не споглядаючи люстру. Але якщо ти будеш спати на боці, то залишиш хропінню куди менше шансів. Позбудься від зайвої ваги. Зайвий жир і слабкі м'язи прекрасно вібрують і створюють глибоке, могутнє хропіння. Не кури на ніч. Дим подразнює тканини носоглотки. Акуратніше з алкоголем і снодійним. Вони розслаблюють не лише тебе, але і м'язи, які, подібно вітрилам, майорять на вдихуваному вітрі.

Ніщо не допомагає?

Запишись в музичний гурток

Гра на духових інструментах здорово зміцнює глотку. Якщо хропе твоя дівчина, запишіться разом.

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Це така велика підкова, яку можна обійняти під час сну. Це не дасть тобі перевертатися на спину.

Підклади під верхню частину матраца книги

По-перше, їх можна читати на ніч. По-друге, це підніме плечі і голову — Ти будеш спати в більш зручній і правильній позиції.

Оксана Іванюк