Які вітаміни і мінерали потрібні для тих, що худнуть

Суворі дієти допомагають швидко схуднути та привести тіло в ідеальну форму, але позбавляють організм корисних вітамінів і мікроелементів. Разом і тануть кілограмами людина втрачає енергійність, шкіра стає в'ялою, можуть виникати проблеми з висипаннями й випаданням волосся, загострюються хронічні хвороби, повідомляє Econet.

Уникнути ускладнень і поліпшити ефективність дієти допомагають вітаміни та мінерали. При достатньому їх вмісті в раціоні метаболізм прискорюється, організм швидше виводить токсини, шкіра підтягується. Корисні сполуки стимулюють роботу ендокринної та травної систем, роблячи схуднення більш комфортним і легким для людини.

Кращі вітаміни для тих, що худнуть

Для швидкої й безпечної втрати ваги організму необхідні нутрієнти - біологічно важливі елементи, що забезпечують високу швидкість обміну речовин. Вони підтримують роботу гіпоталамуса, щитовидної та підшлункової залоз, беруть участь у виробництві багатьох гормонів і амінокислот.

Зберігати активність, і бадьорість під час дієти допомагають вітаміни групи В. Вони стимулюють роботу головного мозку і нервової системи людини, посилюють витривалість при інтенсивних тренуваннях, пробіжках. Вітаміни В3 і В7 додатково контролюють рівень цукру в крові, рекомендуються при зниженій функції щитовидної залози.

Для швидкого спалювання жиру без ускладнень для організму в меню щодня повинні бути присутніми:

Вітамін А. Потужний антиоксидант підтримує кишківник, стимулює виведення токсинів і зайвої рідини.

Потужний антиоксидант підтримує кишківник, стимулює виведення токсинів і зайвої рідини. Аскорбінова кислота. Запускає природне очищення ендокринних залоз, відновлює імунітет, відповідає за детоксикацію.

Запускає природне очищення ендокринних залоз, відновлює імунітет, відповідає за детоксикацію. Токоферол або вітамін Е. Є кращою профілактикою старіння шкіри, повертає їй пружність, захищаючи від в'ялості при швидкій втраті ваги.

Не менш корисні при схудненні мінеральні сполуки. Людина може отримати їх тільки з продуктами харчування, тому під час дієти важливо забезпечити достатню кількість:

Хрому. Контролює вироблення інсуліну, пригнічує апетит, допомагає дотримуватися дієти без зриву.

Контролює вироблення інсуліну, пригнічує апетит, допомагає дотримуватися дієти без зриву. Цинку. Бере участь в основних реакціях метаболізму, нормалізує роботу підшлункової залози.

Необов'язково вживати додаткових вітамінні комплекси: можна правильно скласти збалансовану дієту на основі нежирного м'яса, морської риби. Їх слід доповнити овочами, фруктами та великою кількістю зелені, які забезпечать організм всіма необхідними мікроелементами. Вони підтримають на шляху до стрункості й нормалізують вуглеводний обмін, не даючи кілограмам знову повернутися.