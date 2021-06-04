Як вибрати справжнє вершкове масло

Хто ж не любить смачне, запашне вершкове масло? Але часто ми потрапляємо на підробки, які не тільки не смачні, а ще й дуже шкідливі для організму, повідомляє Обозреватель.

На що потрібно обов'язково звернути увагу при виборі масла і, як точно відрізнити справжнє вершкове масло від спреду?

Склад

До складу натурального вершкового масла повинні входити тільки два компоненти: вершки та цільне молоко, сіль для додання смаку. Але, якщо ви крім цих продуктів в складі побачите рослинні жири, тоді це вже спред.

Варто знати, що до складу спреда входить в три рази більше рослинних жирів, ніж молочних або взагалі він складається тільки з рослинних жирів. Також в ньому буде різна хімія, загусники, емульгатори.

Смак

Справжнє масло має солодковершковий і кисловершковий смак. Нехай трохи кислий смак масла вас не лякає, бо його роблять вже з поквашених вершків. Для приготування в вершки додають закваску на ароматообразующіх бактеріях, яка і дає відповідний смак. А солодковершкове масло готується просто зі звичайних вершків.

Колір

Справжнє вершкове масло має бути жовтого або світло-жовтого кольору. Якщо ж воно має дуже світлий, практично білий, або ж навпаки насичений жовтий в нього точно були додані барвники або рослинні жири.

Жирність

Жирність справжнього масла не повинна бути нижче 70%. Все що нижче – вже не масло з молока і вершків, а просто рослинне масло.

Запах

Запах повинен бути натуральний вершковий, який посилюється при нагріванні. Якщо він занадто сильний, це означає, що були використані ароматизатори.

Ціна

Натуральне масло не може бути дешевим, бо щоб отримати 1 кг вершкового масла, переробляють понад 20 л молока. Справжнє чи масло, дуже легко перевірити дома!

Вам знадобиться два шматочки масла і дві місткості з гарячою водою, покладіть туди масло і розмішайте. Якщо він розчинився, а вода рівномірно помутніла, то це справжній молочний жир.

Спред не розчиниться, а сама вода не помутніє. Він дасть на поверхні води осад крупинками.

Запам'ятайте, справжнє вершкове масло повністю розчиняється в теплій воді, кришиться і рівномірно тане, не пристає до обгортки.