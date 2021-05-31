Дієтолог назвала кращий фрукт для омолодження шкіри

Пружна, еластична і доглянута шкіра є запорукою краси та здоров'я. Але як підтримувати її в такому стані? Дієтолог Нурія Діанова розповіла, який фрукт необхідно додати у свій раціон, повідомляє Комментарии.

Спеціаліст зазначила, що періодично потрібно радувати себе плодами манго, тому що в їх складі вітаміни групи В, а також вітаміни А, С, К і D. Цей фрукт багатий на різні макроелементи, включаючи цинк, марганець, фосфор, а ще антиоксидантні речовини. Завдяки такому вітамінно-мінеральному складу манго позитивно впливає на травлення, зміцнює імунітет і серцево-судинну систему.

Дієтолог розповіла, що антиоксиданти, які входять до складу плода, уповільнюють процес старіння організму, а точніше омолоджують шкіру, роблячи її більш пружною та еластичною. А вітамін С і магній — експерти в протизапальних питаннях, вони нормалізують роботу сальних залоз і перешкоджають появі прищів. Вітамін К, і собі допомагає зменшити розтяжки та судинні зірочки. Як бачите, манго — безцінний фрукт, який по праву вважається функціональним косметичним інгредієнтом.

Також манго має антисептичні властивості та є дієвим засобом у профілактиці застуди та онкологічних захворювань, захищає від впливу ультрафіолету і зберігає водний баланс.