Корисні продукти, які ми вживаємо неправильно

Важливо не тільки корисними продуктами збагачувати свій раціон, але і ще вміти їх правильно вживати, щоб збереглися всі вітаміни, цінні мікроелементи та речовини, повідомляє Комментарии.

Експерти пояснюють, що багато звичних продуктів люди готують неправильно або ж поєднують їх разом, не підозрюючи, що в тандемі вони можуть нашкодити здоров'ю. Про які продукти йдеться?

Часник

Перш ніж додати дрібно нарізаний або роздавлений часник у страву, краще почекати 10 хвилин, щоб корисні властивості цього продукту встигли повністю розкритися, а смак став більш пікантним і насиченим.

Помідори

Виявляється, що помідори найкраще готувати на грилі або запікати, а не їсти сирими, як звикла більшість. Річ у тому, що помідори багаті на лікопен — потужний антиоксидант, який покращує роботу організму і захищає його від серйозних захворювань. А його максимальна концентрація досягається при температурі близько 90 градусів.

Полуниця

Експерти не рекомендують поспішати мити та відривати плодоніжки свіжої сезонної полуниці. Вітамін С, яким так багата ця ягода, чутливий до кисню і світла, і чим довше полуниця пролежить уже обробленою та розрізаною, тим менше вітаміну в ній залишиться. Краще мити невелику порцію і відразу її з'їдати.

Йогурт

Відкривши баночку натурального йогурту, можна побачити на поверхні сироватку. Зливати її не варто, тому що в ній багато білка, кальцію, вітамінів та інших важливих для організму елементів. Просто розмішайте йогурт ложкою, щоб його текстура стала однорідною.

Насіння льону

Останнім часом з'являється все більше інформації про цінності насіння льону і їх позитивний вплив на наше здоров'я. Для того, щоб вони повністю засвоювалися організмом, потрібно вживати їх в їжу в перемеленому вигляді. В іншому випадку ніякої особливої користі ви не отримаєте.