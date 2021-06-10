Вітамін на всі сезони: навіщо нам аскорбінова кислота навіть влітку

Вітамін С – аскорбінову кислоту – багато хто вважає зимовим, оскільки відомий він як засіб зміцнення імунітету і боротьби з застудами. Однак деякі властивості вітаміну С як перебільшені, так і недооцінені. Однозначно, аскорбінова кислота – одна з найважливіших для нашого здоров'я, повідомляє Сегодня.

Навіщо нам влітку вітамін С, адже ми практично не хворіємо?

Вітамін С, або аскорбінова кислота, у багатьох асоціюється з застудою, грипом: перед очима постає гарячий чай з лимоном або жовті "горошини" витаминок, якими нас часто годували в дитинстві. І дійсно, є дослідження медиків, опубліковане в медичному журналі Nutrients, які підтверджують, що додатковий прийом вітаміну С під час простудних інфекційних захворювань іноді необхідний. Але не стільки через властивості аскорбінової кислоти як засобу, що зміцнює імунітет, як найчастіше тому, що під час хвороби виникає дефіцит вітаміну С. Адже організмом цей елемент не синтезується, ми отримуємо аскорбінову кислоту ззовні – з їжею або харчовими добавками.

Влітку вітамін С нам особливо необхідний для захисту шкіри та зору

У літній період, коли сонце особливо активне, вітамін С допоможе підтримати здоров'я нашої шкіри. Вплив аскорбінової кислоти, як ефективного засобу для шкіри, доведено багаторазово. Вітамін С підвищує еластичність і пружність шкіри, допомагає синтезу колагену, без якого шкіра стає менш пружною і свіжою. Вітамін С – водорозчинний, він здатний допомогти поглинати ультрафіолетові промені і інактивувати активні форми кисню. Тому аскорбінова кислота визнана, як ефективний засіб захисту зору від сонця. Також вітамін С відомий як антиоксидант – тобто запобігає пошкодженню клітин і захищає організм від психоемоційних навантажень.

А в чому ще користь вітаміну С для здоров'я людини?

Взагалі вітамін С досить "молодий", виявлений він був лише у 1912 році, і тільки в 30-х роках XX століття вперше був виведений як перша вітамінна добавка. А ще раніше шотландський хірург Джеймс Лінд виявив, що цингу (хвороба, яка виникає в результаті недостатнього споживання вітаміну С з їжею) можна ефективно лікувати за допомогою цитрусових. Аскорбінова кислота допомагає кісткам бути більш щільними, а її дефіцит може призвести до розвитку остеопорозу.

Також корисний вітамін С для судин, оскільки знижує ризик утворення в них тромбів за рахунок зменшення агрегації тромбоцитів (клітин крові). А ще додатково вітамін С призначають під час різних серйозних хвороб, наприклад, під час серйозних захворювань нирок: аскорбінова кислота допомагала знизити запальної процес. А щодо вітаміну С як протиракового засобу – нові дослідження підтвердили ефективність вітаміну не в якості протиракової терапії, а як засіб, здатний знизити біль, втому і поліпшити апетит вже у тих, хто бореться з раком.

А коли може виникнути нестача вітаміну С?

Збільшує добову потребу у вітаміні С висока фізична активність (наприклад, напружені і тривалі тренування. Дивно, але при тому, що під час високих фізичних навантажень вітаміну С організму потрібно більше, вплинути саме на збільшення спортивних результатів або збільшити фізичну працездатність аскорбінова кислота не допомогла. Зате клінічні дослідження показали, що щоденне вживання вітаміну С допомагає поліпшити сон, спати більш глибоко, а також знижує небезпечні наслідки апное уві сні.

Також брак аскорбінової кислоти може виникати під час дієт або тривалого голодування. А ще за проблем з травленням (запальних процесах в шлунку, кишковику), коли в організмі знижується всмоктуваність аскорбінової кислоти та інших корисних елементів. Дефіцит вітаміну С може спостерігатися у людей, в раціоні яких мало фруктів і овочів.

Скільки ж аскорбінової кислоти потрібно приймати?

Добова потреба у вітаміні С, особливо у нинішніх реаліях ковіду, поганої екології, нераціонального харчування – справа індивідуальна. Скільки вам потрібно вітаміну С на добу, залежить від ваги, шкідливих звичок (особливо куріння), способу життя, фізичної активності та стану здоров'я.

Більш того, наскільки ефективно аскорбінова кислота буде абсорбуватися з кишківника, залежить від безлічі генетичних факторів. Тому необхідну вам дозу вітаміну С допоможе розрахувати лікар. Особливо, якщо ви хочете приймати аскорбінову кислоту як харчову добавку.