Вихідні і свята в червні 2021 року: скільки будемо відпочивати

У першому місяці літа є святкові дні, завдяки яким українці отримають додаткові вихідні.

Так, 20 червня відзначають велике християнське свято — Трійцю. Оскільки це свято випадає на неділю, то вихідний переноситься на наступний день. Тому, буде три вихідних поспіль — з 19 по 21 червня.

Також 28 червня відзначають День Конституції України. Це свято випадає на понеділок, тому з'явиться ще один додатковий вихідний, і можна буде відпочивати з 26 по 28 червня.

Загалом у червні 2021 року буде 20 робочих і 10 вихідних днів.