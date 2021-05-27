Радник Зеленського дав президенту важливу пораду

Радник президента України Сергій Комісаренко порадив Володимиру Зеленському якомога швидше розв'язати питання з вакцинацією населення. З цим вже успішно справляються деякі країни, а в Україні поки процес йде дуже повільно, повідомляє Сьогодні.

За його словами, він фактично радник президента з питань біобезпеки, але бачив шефа тільки один раз.

"Я сказав Зеленському, що я повинен бути як Ентоні Фаучі – це директор Інституту алергології та інфекційних захворювань в США, який був завжди біля Трампа. Зараз Фаучі головний радник Байдена з питань, які стосуються коронавірусу. Формально я є таким радником, але ніколи не радив", – сказав Комісаренко.

Проте він таки передав президенту рада через ЗМІ. На питання, що б він порадив Зеленському прямо зараз, академік сказав: "Якомога швидше купувати ефективні вакцини і якнайшвидше вакцинувати українців".

"Найбільший успіх в боротьбі з епідемією у тих країн, які проводять масову вакцинацію населення ефективними вакцинами. Є чудовий приклад Ізраїлю – вони вже провакцинували майже все населення і дуже близькі до колективного імунітету. Великобританія, яка була на першому місці по захворюваності й по смертях торік, зробила великий упор на вакцинацію і прищепила понад 50% населення і зрештою домоглася зменшення в п'ять-шість разів кількості хворих і померлих ", – розповів радник президента.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв про плани вакцинувати все доросле населення країни до кінця року. А новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє, що за літо по два щеплення отримають 5 млн українців. Але за фактом вакцинація в Україні йде дуже повільно.