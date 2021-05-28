Дощі накриють Україну: де литиме найсильніше

Погода в Україні помітно зіпсується: циклон пошириться по території країни настільки, що майже у всіх областях обіцяють як мінімум короткострокові опади, як максимум - зливи з грозами. На температуру повітря це суттєво не вплине.

У п'ятницю, 28 травня, в західних регіонах повітря прогріється до +18...+20 градусів вдень і охолоне до 10-12 вночі. В Одеській та Київській областях прогнозують 22-24 за Цельсієм у світлий час і 13-15 в темний. У Житомирській, Чернігівській та Сумській - на 1-2 градуси тепліше протягом дня. У всіх інших областях термометри покажуть приблизно 25-27 з позначкою "плюс" (до +29 на сході) у світлий час і 13-15 вночі.

Найсильніші дощі очікуються в Західній і Північній Україні: там може випасти град, не виключаються грози. У центрі та на сході країни опади неінтенсивні й епізодичні, випадуть переважно вдень: граду чекати не варто, а ось грози цілком можуть бути. На півдні основна маса дощів зосередиться в Криму, з невеликою ймовірністю вони заглянуть в Херсонську область. У Миколаївській та Одеській має бути сухо, дощ тільки в разі зальоту "шаленої" хмарки. Вітер вночі південно-східний, 3-8 м/с; вдень північно-західний, 5-10 м/с.

У більшості західних і у всіх центральних і північних регіонах, а також Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях введуть Ⅰ (жовтий) рівень метеорологічної небезпеки у зв'язку з негодою.

У Тернопільській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях діятиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві значний дощ, можливо, з грозою. Вдень температура підвищиться до +23...+25°C, вночі опуститься до +13...+15. Швидкість вітру - 2-5 м/с.