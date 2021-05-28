Які продукти не містять цукру, але заряджають енергією

Надлишок цукру в раціоні може призвести до ожиріння й низки інших захворювань, але цей продукт життєво важливий для організму, тому що забезпечує нас енергією і бадьорістю. Як же бути, повідомляє Коментарі.

Експерти зазначили, що є низка продуктів, у складі яких практично немає цукру, але вони дуже корисні та здатні надати сил.

М'ясо

Усі знають, що м'ясо — цінне джерело білка, жирів, вуглеводів та інших поживних речовин, які зміцнюють імунітет, а також позитивно впливають на нервову і кровоносну системи. Найкориснішими видами м'яса вважається курятина, яловичина і свинина, але важливу роль відіграє і сам процес приготування.

Від соусів, які часто використовуються для вживання м'ясних страв, краще відмовитися, тому що у їхньому складі є цукор.

Сир

Цей продукт не є загрозою для вашої фігури та здоров'я. У сирі міститься багато білка й інших вітамінів, які покращують травлення, знімають стрес і підіймають настрій. Але зловживати ним не варто: хоча в ньому немає цукру, зате є багато солі та жиру.

Риба

У рибі також немає цукру, але вона є безцінним джерелом поліненасичених жирних кислот омега-3, роль яких для організму незаперечна. Вони знижують рівень холестерину в крові та сприяють регенерації клітин, а також стимулюють розумову активність.

Морепродукти

Дари моря теж не містять у своєму складі цукру. Вибирайте будь-які морепродукти на свій смак: креветки, раки, омари, мідії, устриці. Вони доступні практично круглий рік і допоможуть урізноманітнити звичний раціон.

Морепродукти ще й дуже корисні. Їх можна використовувати як інгредієнти для легких і ситних салатів.