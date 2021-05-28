Євросоюз не визнав підсумки виборів у Сирії

Євросоюз не визнаватиме результати президентських виборів в Сирії, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, знову здобув Башар Асад, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє DW.

"Ці вибори не являються ні вільними, ні чесними", – підкреслив Боррель.

За словами глави дипломатії ЄС, ці вибори не принесуть нічого в врегулювання конфлікту в Сирії й не приведуть до нормалізації відносин між світовою спільнотою і сирійським режимом. Раніше вибори розкритикували міністри закордонних справ ФРН, Франції, Італії, Великобританії та США.

"Ми засуджуємо рішення режиму Асада провести вибори за рамками, встановленими резолюцією 2254 Ради безпеки ООН, і приєднуємося до голосів сирійців, включаючи голоси представників громадянського суспільства і сирійської опозиції, які назвали це голосування незаконним", – йдеться в їх спільній заяві.

Про перемогу Асада було оголошено в ніч на п'ятницю, 28 травня. За офіційними даними, він набрав 95,1 відсотка голосів виборців. Самі вибори пройшли в середу.

Тим часом Євросоюз в черговий раз продовжив санкції проти режиму Асада. Про це рішення оголосила у четвер Рада ЄС. Санкції, що передбачають ембарго на торгівлю нафтою, обмеження інвестиційної активності та заморозку рахунків сирійських функціонерів, продовжені до 1 червня 2022 року. Крім того, був доповнений список сирійців, щодо яких діють санкції. Зараз до нього входять 283 фізичні особи, 70 організацій і фірм.