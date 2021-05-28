Розкрито число користувачів Google Chrome

Google Chrome виявився найпопулярнішим браузером в світі. Про це iнформує видання TechRadar, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти поділилися статистичними даними від компанії Atlas VPN. Згідно зі звітом, близько 3,3 мільярда чоловік використовують Chrome, частка браузера становить 41 відсоток. Таким чином, програма від Google є найпопулярнішим браузером в світі.

Згідно розкритим даними, друге місце займає Safari, яким користуються 944 мільйонів осіб. Затребуваність Safari пояснюють в тому числі тим, що ця програма встановлена за замовчуванням на iPhone і Mac, також нею активно користуються власники техніки Apple. На третьому місці за кількістю користувачів знаходиться Firefox.

Нижче в топі розташовується Microsoft Edge, який є офіційним браузером Windows. На частку популярної програми доводиться аудиторія з 171 мільйона користувачів. За нею йде Samsung Internet, замикає рейтинг Opera.

Автори помітили, що в топі немає Internet Explorer від Microsoft, який був визнаний компанією застарілим і активно видаляється з Windows. «IE, нарешті, приєднався до Netscape Navigator в величезній купі історичного сміття», - підсумували журналісти.

Лідерство Chrome підтверджують і інші звіти. У квітні аналітики Statcounter заявили, що на частку програми від Google доводиться частка в 67,09 відсотка. На другому і третьому місцях розташувалися Safari і Microsoft Edge відповідно.