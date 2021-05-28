Маша Єфросиніна вразила кадрами з унікального місця в Мексиці

Маша Єфросиніна відсвяткувала своє 42-річчя в компанії чоловіка Тимура Хромаєва в улюбленій Мексиці. Телеведуча радує шанувальників яскравими кадрами з Тулума, а також хвалиться ефектними образами. На нових кадрах вона показала унікальне місце в місцевих джунглях, повідомляє РБК-Украина.

Ефектними знімками Маша поділилася у своєму Instagram. Так, знаменитість з чоловіком відвідали незвичайний арт-центр Azulik Uh May - за задумом творців, він поєднує знання корінних народів, технологічні інновації та екологічну стійкість. Даний комплекс мистецтв настільки органічно вписаний в навколишній ландшафт мексиканських джунглів, що при його будівництві не було вирубано жодне дерево.

Для прогулянки в надзвичайному місці Єфросиніна вибрала розкішну довгу сукню-вишиванку синього кольору з білими візерунками. Волосся вона зібрала у хвіст, а також обійшлася без взуття - це обов'язкова вимога центру.

Ведуча позувала обійнявшись з чоловіком на тлі незвичайних будівель і скульптур.

"Його головна ідеологія - повне підпорядкування природі. Не порушено жодне дерево, всі матеріали органічні" , - зазначила Маша.

унікальне місце в Мексиці / фото: instagram.com/mashaefrosinina)

У сторіз вона показала відео з їх прогулянки, а також відвідування місцевого ресторану.