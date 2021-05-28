В Киеве дороже, чем в ЕС. Сравнение цен на продукты в разных странах

Уровень цен на продукты в Украине уверенно приближается к европейским. И если до богатых стран нам еще далеко, то вот ближайших западных соседей из Евросоюза мы уже обогнали по целому ряду позиций. В том числе по стоимости молочных продуктов, подсолнечному маслу и мясу, повідомляє Вести.

Как говорят эксперты, дороговизна отечественных продуктов по отношению к европейским объясняется высокими налогами и слабой государственной поддержкой аграриев. Аналитики проанализировали цены в супермаркетах Украины и еще четырех стран.

"Молоко дороже, чем в Португалии"﻿

Конечно, по сравнению с богатыми странами Евросоюза с высоким уровнем доходов продукты у нас не такие уже и дорогие. К примеру, в Дании цены на 30% выше, чем среднеевропейские. В Швеции, Финляндии, Ирландии, Люксембурге, Австрии — на 20–25%. Но и доходы местных граждан в разы выше, чем у нас. Поэтому куда объективнее будет сравнение с менее богатыми восточными государствами ЕС — Венгрией и Польшей. Также для примера мы взяли Португалию и Россию (см. инфографику).

Как показывают данные инфографики, в целом стоимость продуктов в Украине пока еще остается ниже, чем у наших соседей. Но есть товары, цены на которые уже догнали и даже перегнали европейские. Одним из таких продуктов, как ни странно, является молоко. В Украине литр пастеризованного молока стоит в районе 30 грн, тогда как в польском, венгерском и даже португальском "Ашане" его цена значительно ниже и колеблется от 18 до 25,3 грн в эквиваленте.

Как объясняет заместитель председателя правления ассоциации "Укрмолпром" Зинаида Карпенко, дело в том, что украинское молочное сырье стоит дороже, чем в Европе.

"В итоге из Польши, Венгрии, Нидерландов в последнее время импортируется большое количество молочных продуктов", — говорит Карпенко.

При этом, по ее словам, немаловажную роль в формировании цены играют розничные сети.

"В последнее время я, как потребитель, начала замечать, что супермаркеты стали подтягивать стоимость дешевых импортных товаров к нашим более дорогим. Я, в частности, говорю о сырах", — сказала Карпенко.

Еще одна группа товаров, которая обходится жителям Восточной Европы дешевле, чем украинцам, — это мясо. В частности, свинина и говядина. (см. инфографику). По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономиста Алексея Дорошенко, на это влияет импорт.

"Мясо мы импортируем. Свинину, например, в объеме 50%. Но что касается мяса, то такая разница в цене не всегда одинаковая. Если вы посмотрите цену мяса где-то через месяц, то она, возможно, будет в Украине немного ниже. То есть тут все динамично", — пояснил Дорошенко.

В то же время в Ассоциации животноводов Украины добавили, что на цену мяса в последнее время сильно повлияло удорожание кормовой базы.

"И так купят"﻿

В целом же, как говорит Дорошенко, большинство продуктов ежедневного употребления в Украине уже стоят дороже, чем в ЕС.

"Я имею в виду средние по доступности категории продуктов. Если рассматривать высокую ценовую категорию, то зачастую она в Европе будет все-таки дороже", — отметил Дорошенко.

В качестве примера он приводит стоимость подсолнечного масла. Напомним, Украина — мировой лидер по производству этого продукта.

"Пару недель назад я мониторил цены на подсолнечное масло. И тогда еще его стоимость была примерно одинаковой с Польшей. Но при этом там были скидки. То есть при практически одинаковой стартовой цене за счет крупных скидок в размере 15–20% в Польше оно было дешевле. В Украине же скидок на растительное масло не было уже год", — сказал Дорошенко.

Если же говорить об овощах, то, по его словам, они, как правило, дешевле в странах Евросоюза на 5–10%. Факторов, почему так происходит, довольно много.

"Это и дороговизна кредитов, и налогообложение, и агродотации, которые в ЕС составляют более €70 млрд в год. Кроме того, в силу отсутствия конкуренции производители могут устанавливать цену, какую захотят. Купят и так", — объяснил Дорошенко.

Как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, согласно директиве ЕС, на конечную аграрную продукцию в европейских странах устанавливается налог на добавленную стоимость в размере 5–7%. У нас в Украине НДС на продукты питания — 20%.

"Вы должны прекрасно понимать, что у нас аграрная страна и у нас большой экспорт. И экспортер, например, тот же производитель подсолнечного масла, продает его по одинаковой цене как в Украине, так и за границей. Но сверху на эту цену государство накладывает НДС. И если к стоимости в ЕС добавляется 5%, то у нас 20%. И мы имеем ситуацию, при которой в Испании подсолнечное масло дешевле, чем в Украине", — сказал Пендзин.

Кроме этого, по его словам, в ЕС существует очень мощная система поддержки агросектора.