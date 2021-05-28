В Киеве дороже, чем в ЕС. Сравнение цен на продукты в разных странах
Уровень цен на продукты в Украине уверенно приближается к европейским. И если до богатых стран нам еще далеко, то вот ближайших западных соседей из Евросоюза мы уже обогнали по целому ряду позиций. В том числе по стоимости молочных продуктов, подсолнечному маслу и мясу, повідомляє Вести.
Как говорят эксперты, дороговизна отечественных продуктов по отношению к европейским объясняется высокими налогами и слабой государственной поддержкой аграриев. Аналитики проанализировали цены в супермаркетах Украины и еще четырех стран.
"Молоко дороже, чем в Португалии"
Конечно, по сравнению с богатыми странами Евросоюза с высоким уровнем доходов продукты у нас не такие уже и дорогие. К примеру, в Дании цены на 30% выше, чем среднеевропейские. В Швеции, Финляндии, Ирландии, Люксембурге, Австрии — на 20–25%. Но и доходы местных граждан в разы выше, чем у нас. Поэтому куда объективнее будет сравнение с менее богатыми восточными государствами ЕС — Венгрией и Польшей. Также для примера мы взяли Португалию и Россию (см. инфографику).
Как показывают данные инфографики, в целом стоимость продуктов в Украине пока еще остается ниже, чем у наших соседей. Но есть товары, цены на которые уже догнали и даже перегнали европейские. Одним из таких продуктов, как ни странно, является молоко. В Украине литр пастеризованного молока стоит в районе 30 грн, тогда как в польском, венгерском и даже португальском "Ашане" его цена значительно ниже и колеблется от 18 до 25,3 грн в эквиваленте.
Как объясняет заместитель председателя правления ассоциации "Укрмолпром" Зинаида Карпенко, дело в том, что украинское молочное сырье стоит дороже, чем в Европе.
"В итоге из Польши, Венгрии, Нидерландов в последнее время импортируется большое количество молочных продуктов", — говорит Карпенко.
При этом, по ее словам, немаловажную роль в формировании цены играют розничные сети.
"В последнее время я, как потребитель, начала замечать, что супермаркеты стали подтягивать стоимость дешевых импортных товаров к нашим более дорогим. Я, в частности, говорю о сырах", — сказала Карпенко.
Еще одна группа товаров, которая обходится жителям Восточной Европы дешевле, чем украинцам, — это мясо. В частности, свинина и говядина. (см. инфографику). По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономиста Алексея Дорошенко, на это влияет импорт.
"Мясо мы импортируем. Свинину, например, в объеме 50%. Но что касается мяса, то такая разница в цене не всегда одинаковая. Если вы посмотрите цену мяса где-то через месяц, то она, возможно, будет в Украине немного ниже. То есть тут все динамично", — пояснил Дорошенко.
В то же время в Ассоциации животноводов Украины добавили, что на цену мяса в последнее время сильно повлияло удорожание кормовой базы.
"И так купят"
В целом же, как говорит Дорошенко, большинство продуктов ежедневного употребления в Украине уже стоят дороже, чем в ЕС.
"Я имею в виду средние по доступности категории продуктов. Если рассматривать высокую ценовую категорию, то зачастую она в Европе будет все-таки дороже", — отметил Дорошенко.
В качестве примера он приводит стоимость подсолнечного масла. Напомним, Украина — мировой лидер по производству этого продукта.
"Пару недель назад я мониторил цены на подсолнечное масло. И тогда еще его стоимость была примерно одинаковой с Польшей. Но при этом там были скидки. То есть при практически одинаковой стартовой цене за счет крупных скидок в размере 15–20% в Польше оно было дешевле. В Украине же скидок на растительное масло не было уже год", — сказал Дорошенко.
Если же говорить об овощах, то, по его словам, они, как правило, дешевле в странах Евросоюза на 5–10%. Факторов, почему так происходит, довольно много.
"Это и дороговизна кредитов, и налогообложение, и агродотации, которые в ЕС составляют более €70 млрд в год. Кроме того, в силу отсутствия конкуренции производители могут устанавливать цену, какую захотят. Купят и так", — объяснил Дорошенко.
Как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, согласно директиве ЕС, на конечную аграрную продукцию в европейских странах устанавливается налог на добавленную стоимость в размере 5–7%. У нас в Украине НДС на продукты питания — 20%.
"Вы должны прекрасно понимать, что у нас аграрная страна и у нас большой экспорт. И экспортер, например, тот же производитель подсолнечного масла, продает его по одинаковой цене как в Украине, так и за границей. Но сверху на эту цену государство накладывает НДС. И если к стоимости в ЕС добавляется 5%, то у нас 20%. И мы имеем ситуацию, при которой в Испании подсолнечное масло дешевле, чем в Украине", — сказал Пендзин.
Кроме этого, по его словам, в ЕС существует очень мощная система поддержки агросектора.
"Там дается дотация на гектар, дотация на голову крупного рогатого скота, на конкретные виды деятельности, на хранилища. То есть очень серьезная государственная помощь, которая превышает нашу в десятки раз. И эта дотация объективно снижает конечную цену для потребителя", — говорит Пендзин.