У Кремлі пояснили відмову РФ приймати рейси з ЄС у обхід Білорусі

У Кремлі пояснили випадки відмови Москви приймати рейси з ЄС в обхід Білорусі. Вони викликані технічними моментами за погодженням точок вльоту в простір РФ.﻿ Про це заявив на брифінгу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Украина.

Авіаційна влада РФ працює над вирішенням екстраординарної ситуації з проблемою допуску літаків з ЄС, сказав Пєсков. Кремль не бачить приводу для виникнення проблем у відносинах РФ і ЄС через труднощі з прийняттям низки літаків з Європи.

"Я переконаний, що авіаційна влада дасть необхідні роз'яснення, але це технічні моменти" , - підкреслив представник Кремля.

Крім того, Росавіація видала повідомлення, в якому повідомила авіакомпанії про те, що при зміні раніше затверджених маршрутів з Європи в Росію, назад або через повітряний простір Росії слід брати до уваги можливе збільшення часу виконання процедур для отримання дозволу.

Зазначимо, голова дипломатії ЄС Хосеп Боррель заявив, що блок не виключає ескалації з РФ через те, що Москва не приймає європейські авіарейси.