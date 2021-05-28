Комітет Верховної Ради схвалив відмову від паперових паспортів

Комітет з питань правової політики Верховної Ради рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект № 3986, яким пропонується відмовитися від паспортів у формі паперових книжечок, повідомляє УНИАН.

"Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про паспорт у формі книжечки, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу" , - йдеться в тексті рішення комітету.

Законопроектом пропонується скасувати постанову Кабінету міністрів від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон".

Згідно з документом, паспорт у формі книжечки, оформлений до набрання чинності запропонованого проекту закону, є чинним до закінчення строку його дії. Строк дії паспорта закінчується при досягнення людиною 25-річного віку, при досягненні 45-річного віку, а після 45-річного віку паспорт-книжечка діятиме безстроково за умови, що до нього вклеєно нову фотокартку.

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк обґрунтував необхідність його ухвалення колізією між старими нормативно-правовими актами, підробкою паперових документів, а також тим, що закінчуються бланки паспортів у формі книжечки, повідомляється на сайті Верховної Ради.