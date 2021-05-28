Джиган приїхав з концертом до Одеси, але прихильнику окупації Криму виступити не дали (фото)

В Одесі анонсували концерт російського реп-виконавця Джигана (Денис Олександрович Устименко-Вайнштейн), який активно підтримував анексію Криму, і раніше "відзначився" виступами на захопленому півострові, повідомляє РБК-Украина.

Заплановане на 28 травня шоу артиста викликало гнівну реакцію в мережі, і тепер захід скасували.

Хоча Устименко-Вайнштейн - уродженець Одеси, себе він позиціонує саме як російський музикант.

Концерт Джигана в Південній Пальмірі мав відбутися в нічному клубі "Queen" в Аркадії сьогодні ввечері, але буквально за годину стало відомо, що організатори скасували виступ.

Зауважимо, що всього близько шести годин тому в закладі "Queen" показали ролик, Як Джиган в Одесі готується до виступу і запрошує на свій концерт. Кадри опубліковані в Insragram в stories клубу.

Зараз біля закладу практично нікого немає, хоча вдень біля клубу можна було бачити як активістів - противників його концерту, так і шанувальників творчості репера.

Сьогодні раніше одеські активісти пообіцяли "відреагувати відповідним чином" на проведення анонсованого концерту Джигана.

Як зазначив одесит Дем'ян Ганул у своєму Telegram, якщо органи влади "ігноруватимуть диверсії ворога, люди виходитимуть на вулиці!"

Активіст нагадав, що Джиган у 2015 році гастролював в анексованому Криму, і близько місяця тому підтримав окупацію територій України, співав для президента РФ Володимира Путіна на концерті "возз'єднання" в Москві.