Тисячі білорусів переїхали в Україну з початку протестів — РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що з початку протестів у Білорусі в Україну переїхали тисячі білорусів, повідомляє Новое время.

В ефірі ток-шоу Савіка Шустера Данілов заявив, що білоруси вибирають для життя великі міста.

"Мова йде про молодь, які вибирають великі українські міста - Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одесу та інші" , - повідомив Данілов.

Він зазначив, що не може назвати точну кількість тих, хто переїхав, повідомивши, що в Україні білоруси отримують "можливість спокійно жити в демократичній країні".