Вчені навчили робота-андроїда виражати емоції

Розробники з Лабораторії креативних машин у Колумбійському інженерному інституті протягом п'яти років працювали над створенням EVA - автономного робота-андроїда з виразним обличчям, яке реагує на міміку людей і відтворює емоції завдяки штучному інтелекту (ШІ), повідомив сайт Колумбійського університету в Нью-Йорку, повідомляє Лента.Ру.

Як розповів Хід Липсон, викладач і робототехніки в області штучного інтелекту і цифрового виробництва, одного разу він помітив, що в продуктовому магазині запаси продуктів поповнюють роботи з іменними табличками, а на деяких були шапочки ручної в'язки.

«Люди, здавалося, олюднювали своїх колег-роботів, даючи їм імена, піклуючись про них. Це змусило нас задуматися, якщо очі й одяг працюють, чому б не створити робота з виразним і чуйним людським обличчям?» - поділився Хід.

З металу або твердого пластика, з яких десятиліттями вироблялися роботи, створити еластичну і податливу субстанцію було непросто. Роботизоване обладнання також було грубим і неповоротким для роботи - мікросхеми, датчики важкі й громіздкі. Спочатку робота створили як бюст з обличчям, схожим на виконавців групи Blue Man.

EVA може висловити шість основних емоцій: гнів, відразу, страх, радість, смуток і здивування, а також безліч більш тонких емоцій, використовуючи штучні «м'язи», які задіюють певні точки на обличчі робота, імітуючи рухи понад 42 крихітних мімічних м'язів людського обличчя.

«Найбільшою проблемою було створення системи, яка могла б поміститися в межах людського черепа, в той же час залишаючись функціональною, щоб виробляти широкий спектр мімічних виразів», - пояснив студент-старшокурсник Занвар Фарадж, який очолив групу розробників.

Вирішити проблему допоміг 3D-друк для виготовлення деталей складної форми, які легко інтегрувалися з черепом робота. EVA використовує штучний інтелект глибокого навчання, щоб «читати», а потім відображати вирази облич людей в безпосередній близькості від робота.

Винахідники відзначають, що EVA - лабораторний експеримент, і одна тільки міміка ще далека від складних способів спілкування людей за допомогою виразу обличчя. Але такі технології можуть коли-небудь мати великі перспективи. Наприклад, роботи, здатні реагувати на широкий спектр міміки і рухів людини, були б корисні на робочих місцях, в лікарнях, школах і будинках.