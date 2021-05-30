У Франції стріляли в поліцейських: почалася спецоперація

У французькій комуні Ле Ларден-Сен-Лазар чоловік стріляв у поліцейських. Почалася спецоперація з упіймання озброєного, повідомляє РБК-Україна.

У ніч на неділю поліція отримала сигнал про побутовий конфлікт: колишній партнер жінки напав на її нового супутника. Коли поліцейські приїхали на місце події, підозрюваний відкрив стрілянину і втік.

На пошуки чоловіка кинуто більше двохсот чоловік, околиці патрулюють два вертольоти. Влада закликає місцевих жителів не залишати будинки, так як спецоперація триває.