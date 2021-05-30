Обрано лідера нової партії "Україна - наш дім"

У першому з'їзді нової політичної партії "Україна - наш дім", що відбувся в неділю в Києві, взяли участь понад 200 представників з усіх областей України. Делегати з'їзду затвердили програму і статут політичної сили, обрали керівні органи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Лідером нової партії обрано екс-віце-прем'єр-міністра з підготовки Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, екс-міністра інфраструктури України, мецената і політика Бориса Колеснікова.

"До ідеї створення партії ми йшли майже тридцять років, ретельно опрацьовували контури ідеології майбутньої політичної сили - не політичного проекту, а саме партії, з серйозними амбіціями, стратегічним баченням цілей і з власним планом перетворення країни. Ми зібрали найсильнішу команду професіоналів, для того, щоб міняти, перебудовувати країну, а не вбудовуватися в систему. Нас цікавлять перетворення, а не просто участь у найближчих виборах", - сказав Колесніков на форумі "Україна - наш дім", який відбувся після з'їзду.

За словами Колеснікова, головна властивість його соратників по партії - професіоналізм.

"Їм не байдуже, що буде з Україною через п'ять, десять, п'ятдесят, сто років. Кожен із них міг би з легкістю знайти застосування своїм знанням і досвіду за кордоном. Але ми залишилися і об'єдналися в бажанні змінити Україну. Наша політична партія - це відповідь на виклики часу. Ми об'єднались, оскільки настає час професіоналів, продиктований запитом суспільства", - підсумував Колесніков.

Серед першочергових завдань партії "Україна - наш дім" - відновлення суверенітету і реальної державності України та досягнення соціально відчутних результатів для громадян через зростання економіки.