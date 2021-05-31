Джошуа буде абсолютно нещадним в бою з Усиком

Промоутер Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) Едді Хірн заявив, що вважає Олександра Усика (18-0, 13 КО) небезпечним суперником, виходячи на бій з яким не варто ризикувати. На думку представника компанії Matchroom Boxing, його клієнт буде агресивно налаштований на поєдинок проти українця та спробує якомога швидше здобути перемогу, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю на YouTube-каналі EsNews промоутер також відзначив, що наш співвітчизник ще не освоївся в суперважкій вазі. Незважаючи на це, він вважає, що Усику вдасться звикнути до нового дивізіону.

"Джошуа любить випробування, і йому подобається битися проти хороших боксерів. Деякі кажуть, що Олександр не показує себе з найкращого боку в суперважкій вазі, але він буде ставати тільки кращим, звикаючи до нової ваги та дивізіону. Українець є дійсно небезпечним і непростим суперником. Я думаю, що Джошуа буде абсолютно нещадним у цьому бою. Ей Джей любить вчитися та битися з хорошими боксерами, але мені здається, що у випадку з Усиком не потрібно витрачати час на бокс. Потрібно вийти на ринг і побити його. Думаю, що план на поєдинок буде саме таким" , – поділився своєю думкою Хірн.

Статистика Джошуа і Усика. Джерело: The Sun

Нагадаємо, що українець є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа, проте британець хотів проігнорувати захист титулу і замість цього побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Їхній поєдинок зірвався, оскільки американець Деонтей Уайлдер виграв арбітражний суд і тепер має провести третій поєдинок проти Ф'юрі.