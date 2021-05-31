Якщо не зрозуміємо СOVID-19, зустрінемо СOVID-26 і СOVID-32, – вчений

США активно займаються просуванням версії про штучне походження коронавірусу COVID-19, і наполягають на необхідності проведення нового, повномасштабного розслідування на території Китаю, повідомляє Страна.ua.

З черговим прогнозом-попередженням виступив Пітер Хотез, авторитетний американський вчений, педіатр і прихильник глобальної охорони здоров'я.

Він вважає, що потрібно виявити причини виникнення COVID-19, інакше людство може зіткнутися з COVID-26 і COVID-32.

Пітер Хотез констатував, що нинішня пандемія COVID-19 є "третьою великою епідемією або пандемією коронавірусу в XXI столітті" після епідемії атипової пневмонії (SARS) 2002-2003 років та близькосхідного респіраторного синдрому MERS.

"Мати-природа говорить нам про те, що станеться: буде COVID-26 і COVID-32, якщо ми повністю не зрозуміємо походження COVID-19", – вважає вчений.

Він також зазначив, що необхідно досліджувати "виникнення спалаху" нового коронавірусу. Для цього слід відправити до китайського міста Ухань, де почалася епідемія, вірусологів, епідеміологів та інших фахівців. На місці вони зможуть зібрати дані й необхідні зразки.

За словами Хотеза, буде проблематично отримати відомості про походження COVID-19, якщо Китай не стане співпрацювати. Він вважає, що треба зробити сильний тиск на Пекін, включаючи можливі санкції, щоб фахівці отримали безперешкодний доступ до тварин, людей, зразків і лабораторій.